Создатели GTA признали ремастеры провалом

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Создатели GTA признали ремастеры проваломИзвинились и пообещали всё исправить
Разработчики из Rockstar опубликовали в блоге извинения за неудачный запуск Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition — сборник с обновлёнными версиями GTA III, GTA: Vice City и GTA: San Andreas. Компания пообещала выпустить обновление, которое «решит ряд проблем», и планирует снова опубликовать для скачивания оригинальные версии трёх игр для ПК.
Во-первых, мы хотим искренне извиниться перед всеми, кто сталкивался с проблемами во время игры. Серия Grand Theft Auto — и игры, составляющие эту культовую трилогию, — настолько же особенные для нас, насколько для фанатов по всему миру, как мы знаем. Обновлённые версии этих классических игр вышли в состоянии, несоответствующем нашим собственным стандартам качества и ожиданиям наших фанатов.
Rockstar
Также разработчики рассказали, что пользователи ПК, которые уже покупали трилогию, в 2022 году получат сборник оригинальных версий бесплатно.
Источник: The Verge