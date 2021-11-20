Создатели GTA признали ремастеры провалом

Во-первых, мы хотим искренне извиниться перед всеми, кто сталкивался с проблемами во время игры. Серия Grand Theft Auto — и игры, составляющие эту культовую трилогию, — настолько же особенные для нас, насколько для фанатов по всему миру, как мы знаем. Обновлённые версии этих классических игр вышли в состоянии, несоответствующем нашим собственным стандартам качества и ожиданиям наших фанатов.