Создатели GTA запустили распродажу собственных игр

С 65% скидкой можно купить культовую Grand Theft Auto: Vice City, стоимость которой с учетом скидки упала до 139 рублей.

Кроме того, всего за 174 рубля можно ухватить Grand Theft Auto: San Andreas, стоимость которой в обычное время составляет порядка 499 рублей.