Игры
Сегодня 11:15
Создатели GTA запустили распродажу собственных игр
Акция продлится до 6 февраля
Легендарная компания Rockstar запустила новую акцию, в рамках которой игры разработчика продаются по максимальным скидкам.
Так, всего за 749 рублей (50% скидка) можно приобрести популярную игру Grand Theft Auto V. Напомним, что в обычное время она доступна за 1499 рублей.
Скидка также коснулась новинки прошлого года, а именно нашумевшей игры Red Dead Redemption 2. Так, издание Ultimate Edition, которое ранее было доступно за 3999 рублей сейчас можно приобрести всего за 2199 рублей.
Отметим, что акция является временной и будет активна лишь до 6 февраля 2020 года. Ознакомиться с полным списком игр, стоимость которых упала в рамках акции, можно по ссылке.