Создатели Hitman показали игру про Джеймса Бонда

В отличие от многих предыдущих игр про Бонда, которые основывались на фильмах и известных сюжетах, 007 First Light расскажет оригинальную историю происхождения агента 007 с новым персонажем, не связанным с киногероем из фильмов.

Это интересно, потому что сама студия IO Interactive хорошо знакома с похожим стилем игры — шпионажем, маскировками и разными гаджетами, как в Hitman. Игра будет доступна на Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК в 2026 году.