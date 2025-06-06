Создатели Hitman показали игру про Джеймса Бонда

Опубликовано 06 июня 2025, 04:401 мин.
Создатели Hitman показали игру про Джеймса БондаПроект IO Interactive выйдет в 2026 году
Студия IO Interactive, создатели серии Hitman, анонсировали новую игру про Джеймса Бонда под названием 007 First Light. Игра была впервые объявлена ещё в 2020 году под кодовым названием Project 007. Недавно в рамках шоу Sony State of Play показали первый трейлер, который рассказывает о начале карьеры Бонда.
В отличие от многих предыдущих игр про Бонда, которые основывались на фильмах и известных сюжетах, 007 First Light расскажет оригинальную историю происхождения агента 007 с новым персонажем, не связанным с киногероем из фильмов.
Это интересно, потому что сама студия IO Interactive хорошо знакома с похожим стилем игры — шпионажем, маскировками и разными гаджетами, как в Hitman. Игра будет доступна на Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК в 2026 году.