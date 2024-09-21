Создатели нашумевшей игры Palworld не поняли претензий The Pokémon Company

В заявлении, опубликованном сегодня, студия выразила недоумение по поводу обвинений, заявив: «На данный момент мы не знаем о конкретных патентах, в нарушении которых нас обвиняют, и мы не были уведомлены о таких деталях».

Этот иск появился на фоне успеха Palworld, которая продалась тиражом более 10 миллионов копий с момента своего январского релиза.

Судебный иск Nintendo соответствует ее известной практике «защиты» своей интеллектуальной собственности.

Ранее компания уже добилась удаления мода, превращавшего существ Palworld в покемонов.