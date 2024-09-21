Создатели нашумевшей игры Palworld не поняли претензий The Pokémon Company

Опубликовано 21 сентября 2024, 10:301 мин.
Создатели нашумевшей игры Palworld не поняли претензий The Pokémon CompanyПо поводу нарушения патентов
Pocketpair, разработчик популярной игры Palworld, выступила с заявлением в ответ на иск, поданный Nintendo и The Pokémon Company. В иске утверждается, что Palworld нарушает множество нераскрытых патентов, но Pocketpair заявляет, что не знает о каких-либо конкретных нарушениях.
В заявлении, опубликованном сегодня, студия выразила недоумение по поводу обвинений, заявив: «На данный момент мы не знаем о конкретных патентах, в нарушении которых нас обвиняют, и мы не были уведомлены о таких деталях».
Этот иск появился на фоне успеха Palworld, которая продалась тиражом более 10 миллионов копий с момента своего январского релиза.
Судебный иск Nintendo соответствует ее известной практике «защиты» своей интеллектуальной собственности.
Ранее компания уже добилась удаления мода, превращавшего существ Palworld в покемонов.