Создатели PUBG сделали ставку на ИИ в разработке игр

Опубликовано 24 октября 2025, 14:461 мин.
Создатели PUBG сделали ставку на ИИ в разработке игрУпрощение, удешевление
Krafton, известная благодаря PUBG: Battlegrounds и симулятору жизни InZOI, объявила о переходе к стратегии «AI First» — то есть о превращении в разработчика, где ИИ станет основой всех процессов, пишут СМИ.
Под этим подходом Krafton планирует активно использовать ИИ-агенты, которые смогут автоматизировать часть работы и повысить эффективность управления компанией.
Для реализации проекта Krafton вложит около 70 миллионов долларов в создание мощного GPU-кластера. На этой базе компания будет развивать автоматизацию рабочих процессов, исследования в области ИИ и встроенные ИИ-сервисы для игр. Завершить создание своей ИИ-платформы Krafton намерена во второй половине следующего года.
Компания уже ежегодно инвестирует миллионы, чтобы сотрудники могли применять ИИ-инструменты в своей работе. Также будет обновлена система управления персоналом, чтобы поддержать переход на «умные технологии».