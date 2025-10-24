Создатели PUBG сделали ставку на ИИ в разработке игр

Под этим подходом Krafton планирует активно использовать ИИ-агенты, которые смогут автоматизировать часть работы и повысить эффективность управления компанией.

Для реализации проекта Krafton вложит около 70 миллионов долларов в создание мощного GPU-кластера. На этой базе компания будет развивать автоматизацию рабочих процессов, исследования в области ИИ и встроенные ИИ-сервисы для игр. Завершить создание своей ИИ-платформы Krafton намерена во второй половине следующего года.

Компания уже ежегодно инвестирует миллионы, чтобы сотрудники могли применять ИИ-инструменты в своей работе. Также будет обновлена система управления персоналом, чтобы поддержать переход на «умные технологии».