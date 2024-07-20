Создатели Skyrim объединились в профсоюз

Microsoft признала профсоюз. В отличие от предыдущих профсоюзов в студиях, принадлежащих Microsoft, которые ограничивались только работниками отдела контроля качества, этот профсоюз будет представлять все «подходящие должности», как подчеркнула Каталина Бреннан-Гатика из CWA.

Работники Bethesda присоединятся к профсоюзу CWA Local 2108 в Мэриленде и CWA Local 6215 в Техасе. Это объединение последовало за предыдущими признаниями Microsoft профсоюзов, созданных QA-работниками в Activision и ZeniMax Studios.

Microsoft пока никак не прокомментировала создание профсоюза.