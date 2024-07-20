Создатели Skyrim объединились в профсоюз

Опубликовано 20 июля 2024, 21:00
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Создатели Skyrim объединились в профсоюзMicrosoft комментарий не дала
Более 200 разработчиков из Bethesda Game Studios, создателей таких культовых франшиз, как The Elder Scrolls и Fallout, вступили в профсоюз работников связи Америки (CWA). В общей сложности 241 работник, среди которых художники, инженеры, программисты и дизайнеры, выразили свое желание быть представленными в профсоюзе через онлайн-портал, говорится в пресс-релизе CWA.
© Bethesda
Microsoft признала профсоюз. В отличие от предыдущих профсоюзов в студиях, принадлежащих Microsoft, которые ограничивались только работниками отдела контроля качества, этот профсоюз будет представлять все «подходящие должности», как подчеркнула Каталина Бреннан-Гатика из CWA.
Работники Bethesda присоединятся к профсоюзу CWA Local 2108 в Мэриленде и CWA Local 6215 в Техасе. Это объединение последовало за предыдущими признаниями Microsoft профсоюзов, созданных QA-работниками в Activision и ZeniMax Studios.
Microsoft пока никак не прокомментировала создание профсоюза.