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Создатели Тамагочи анонсировали новую версию игрушки с камерой и цветным экраном
90-е вновь врываются в нашу повседневность
Компания Bandai, известная в том числе и созданием оригинальных Тамагочи, анонсировала новую версию игрушки — Tamagotchi Pix. Новинка получит обновлённый цветной дисплей и камеру для простейшей дополненной реальности.
Внешний вид игрушки будет классическим, в форме яйца. Как пишет The Verge, верхняя часть корпуса, являющаяся по сути кнопкой, позволит делать фото. На них игроки смогут добавлять своего виртуального питомца.
Несмотря на отсутствие модулей Wi-Fi и Bluetooth, пользователи всё равно смогут делиться сделанными снимками. Для этого будет использоваться система QR-кодов, названная разработчиками Tama Code.
Цена новинки — 59,99 доллара (4,6 тыс рублей). Игрушку уже можно предзаказать, а в продажу она поступит «скоро».