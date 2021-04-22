Создатели Тамагочи анонсировали новую версию игрушки с камерой и цветным экраном

Несмотря на отсутствие модулей Wi-Fi и Bluetooth, пользователи всё равно смогут делиться сделанными снимками. Для этого будет использоваться система QR-кодов, названная разработчиками Tama Code.

Цена новинки — 59,99 доллара (4,6 тыс рублей). Игрушку уже можно предзаказать, а в продажу она поступит «скоро».