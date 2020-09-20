Игры
Вчера 20:23
Создатели «Ведьмака» сделали следующую игру короче из-за того, что игроки не проходили «Дикую охоту» до конца
Речь о Cyberpunk 2077
Представитель польской студии CD Projekt RED, известной как создатель серии игр «Ведьмак», рассказал, что грядущая Cyberpunk 2077 будет короче, чем «Ведьмак 3: Дикая охота». Всё потому, что игроки не могли воспринять слишком долгую сюжетную кампанию в третьем «Ведьмаке».
Ведущий дизайнер квестов CD Projekt RED Патрик К. Миллс заявил, что компания взглянула на статистику и увидела, что огромное количество людей, дошедших в «Ведьмаке 3» далеко, так и не добралось до финала.
В CD Projekt RED решили, что хотят, чтобы люди увидели всю историю Cyberpunk 2077. Потому и сократили основной сюжет. Сколько конкретно времени займёт прохождение игры, Миллс не сказал.
Напомним, релиз Cyberpunk 2077 ожидается 19 ноября 2020 года.