Создатели «Ведьмака» сделали следующую игру короче из-за того, что игроки не проходили «Дикую охоту» до конца

Ведущий дизайнер квестов CD Projekt RED Патрик К. Миллс заявил, что компания взглянула на статистику и увидела, что огромное количество людей, дошедших в «Ведьмаке 3» далеко, так и не добралось до финала.

В CD Projekt RED решили, что хотят, чтобы люди увидели всю историю Cyberpunk 2077. Потому и сократили основной сюжет. Сколько конкретно времени займёт прохождение игры, Миллс не сказал.

Напомним, релиз Cyberpunk 2077 ожидается 19 ноября 2020 года.