Создатели Watch Dogs: Legion сделают игру временно бесплатной

Бесплатные выходные стартуют уже завтра в 18:30 по московскому времени. Завершится же акция 28 марта. Отмечается, что в рамках акции геймеры смогут бесплатно опробовать в том числе и онлайн-режим экшена.

Напомним, что прямо сейчас в сервисе цифровой дистрибуции Steam проходит распродажа тайтлов Ubisoft с большими скидками - вплоть до 80%. В ней участвуют популярные серии игр, в числе которых Far Cry, Assassin’s Creed и прочие. Продлится данная распродажа до 29 марта.