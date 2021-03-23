Создатели World of Tanks запустили в космос мини-танк

Этот запуск был приурочен к месяцу космических активностей в игре. В течение апреля игроки смогут поучаствовать в нескольких специальных игровых событиях.

Во время запуска мини-танк взлетел со скоростью 15 м/с. Затем он пролетел над землёй на высоте 24 километра и успешно приземлился. Кроме того, этот танк можно найти среди особых наград Операции «Красная планета».

Ещё в апреле ожидается событие «Звёзды сошлись!», в котором игроки смогут получить уникальное награды в обмен на накопленные ресурсы. Помимо этого, в World of Tanks Blitz на неделю вернутся режимы «Выживание» и «Гравитация».