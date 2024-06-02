Создателя читов для Call of Duty обязали выплатить Activision более $14 млн

Опубликовано 02 июня 2024, 18:30
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Создателя читов для Call of Duty обязали выплатить Activision более $14 млнЛюбишь кататься - люби и саночки возить
Суд Калифорнии обязал EngineOwning, печально известного производителя читов для видеоигр, выплатить Activision более 14 миллионов долларов. Решение суда включает в себя 14 465 600 долларов в качестве компенсации ущерба и 292 912 долларов в качестве гонорара адвокатам. Кроме того, EngineOwning должна передать Activision свое доменное имя.
Решение было принято после того, как Activision успешно доказала, что EngineOwning нарушила Закон об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA), продолжая продавать читерское ПО для таких игр, как Call of Duty, Counter-Strike, Battlefield и Titanfall. Сумма ущерба была рассчитана исходя из минимального установленного законом штрафа в 200 долларов за одно нарушение, умноженного на приблизительное количество скачиваний в США.
Это не первый финансовый удар по EngineOwning. В феврале 2023 года судья постановил, что группа должна выплатить Activision 3 миллиона долларов в качестве компенсации за аналогичные нарушения. Несмотря на эти решения, EngineOwning продолжает продавать читы.