Спад продаж Xbox продолжился, а Microsoft выходит за рамки своей консолей

По отраслевым оценкам, на сегодняшний день Microsoft продала около 25 миллионов консолей Series X/S, уступая Nintendo и Sony. Даже Starfield и Diablo IV в подписке Game Pass, не привели к значительному росту продаж.

Однако Microsoft добивается успеха, предлагая свои игры более широкой аудитории. Генеральный директор Сатья Наделла отметил, что в настоящее время у Microsoft больше игр в топ-25 бестселлеров в PlayStation Store, чем у любого другого издателя. В том числе и недавнее доминирование Sea of Thieves на PS5 по предзаказам.

Наделла подчеркнул, что Microsoft стремится «встречать игроков там, где они есть», предлагая игры на нескольких платформах. Такая стратегия может привести к тому, что в будущем на консолях PlayStation появится еще больше эксклюзивов Xbox, таких как Starfield или грядущая игра про Индиану Джонса.