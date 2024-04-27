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Игры
Опубликовано 27 апреля 2024, 22:30
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Спад продаж Xbox продолжился, а Microsoft выходит за рамки своей консолей

Насколько эффективна такая тактика
Проблемы Microsoft с продажами Xbox продолжаются. Во отчете о прибылях за третий квартал компания сообщила о снижении продаж консолей на 30%, что совпадает с аналогичным падением в прошлом квартале.
Спад продаж Xbox продолжился, а Microsoft выходит за рамки своей консолей
© Ferra

По отраслевым оценкам, на сегодняшний день Microsoft продала около 25 миллионов консолей Series X/S, уступая Nintendo и Sony. Даже Starfield и Diablo IV в подписке Game Pass, не привели к значительному росту продаж.

Однако Microsoft добивается успеха, предлагая свои игры более широкой аудитории. Генеральный директор Сатья Наделла отметил, что в настоящее время у Microsoft больше игр в топ-25 бестселлеров в PlayStation Store, чем у любого другого издателя. В том числе и недавнее доминирование Sea of Thieves на PS5 по предзаказам.

Наделла подчеркнул, что Microsoft стремится «встречать игроков там, где они есть», предлагая игры на нескольких платформах. Такая стратегия может привести к тому, что в будущем на консолях PlayStation появится еще больше эксклюзивов Xbox, таких как Starfield или грядущая игра про Индиану Джонса.

Автор:Максим Многословный
Теги:
#игры
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#SONY
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#Microsoft
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#XBOX