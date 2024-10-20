Спасибо за бета-тест: Marvel’s Spider-Man 2 перестанет быть PS5 эксклюзивом

Издание «Digital Deluxe Edition» предложит эксклюзивный контент, такой как пять новых костюмов для каждого персонажа, ранние разблокировки и дополнительные предметы для фоторежима.

Marvel’s Spider-Man 2, если сравнивать с первой частью, представляет расширенную версию Нью-Йорка и внушительный список злодеев, включая Крейвена, Черную кошку и Скорпиона, и долгожданное появление Венома.

«Выход Marvel’s Spider-Man Remastered и Marvel’s Spider-Man: Miles Morales на ПК для новой аудитории совместно с Insomniac и Marvel Games стал для нас в Nixxes замечательным опытом», — говорит Джулиан Хейбрегтс, менеджер по работе с сообществом в Nixxes. «Мы рады продолжить это сотрудничество и выпустить Marvel’s Spider-Man 2 на ПК с набором улучшенных функций, включая улучшенные параметры трассировки лучей».