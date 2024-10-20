Игры
Опубликовано 20 октября 2024, 09:45
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Спасибо за бета-тест: Marvel’s Spider-Man 2 перестанет быть PS5 эксклюзивом

Придёт на ПК в январе 2025 года
После успешного запуска на PlayStation 5 Marvel’s Spider-Man 2 станет доступна в Steam и Epic Games Store с 30 января 2025 года.
Спасибо за бета-тест: Marvel’s Spider-Man 2 перестанет быть PS5 эксклюзивом

© Sony / Marvel

Издание «Digital Deluxe Edition» предложит эксклюзивный контент, такой как пять новых костюмов для каждого персонажа, ранние разблокировки и дополнительные предметы для фоторежима.

Marvel’s Spider-Man 2, если сравнивать с первой частью, представляет расширенную версию Нью-Йорка и внушительный список злодеев, включая Крейвена, Черную кошку и Скорпиона, и долгожданное появление Венома.

«Выход Marvel’s Spider-Man Remastered и Marvel’s Spider-Man: Miles Morales на ПК для новой аудитории совместно с Insomniac и Marvel Games стал для нас в Nixxes замечательным опытом», — говорит Джулиан Хейбрегтс, менеджер по работе с сообществом в Nixxes. «Мы рады продолжить это сотрудничество и выпустить Marvel’s Spider-Man 2 на ПК с набором улучшенных функций, включая улучшенные параметры трассировки лучей».

Источник:Sony
Автор:Максим Многословный
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