Специалисты раскритиковали дешёвую версию грядущей Xbox

Разработчики считают, что даже понижение разрешения не поможет добиться приемлемой производительности.

Главный программист id Tech отметил, что у Series S есть загвоздка с памятью: разделённые банки памяти со значительно меньшей частотой окажутся серьёзной проблемой.

Разработчик Infinity Ward отметил, что цена в 299$ абсурдна, а выпуск консоли с более низкими характеристиками будет «служить узким местом». Другие специалисты заявили, что будет сложно оптимизировать игры под Series S.

Программист независимой студии Squanch Games рассказал, что на старшей Series X будет таргет в 1440p60fps, а на Series S он упадёт до 1080p60fps. Потеря пикселей при этом составит 45%. То есть 1080p60fps «не бывать без понижения качества картинки».