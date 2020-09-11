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Сегодня 15:20
Специалисты раскритиковали дешёвую версию грядущей Xbox
Цена заманчивая, но могут быть проблемы
Разработчики игр раскритиковали младшую версию консоли следующего поколения Microsoft Xbox Series S. Её характеристики оказались слишком слабыми по сравнению со старшей моделью.
Разработчики считают, что даже понижение разрешения не поможет добиться приемлемой производительности.
Главный программист id Tech отметил, что у Series S есть загвоздка с памятью: разделённые банки памяти со значительно меньшей частотой окажутся серьёзной проблемой.
Разработчик Infinity Ward отметил, что цена в 299$ абсурдна, а выпуск консоли с более низкими характеристиками будет «служить узким местом». Другие специалисты заявили, что будет сложно оптимизировать игры под Series S.
Программист независимой студии Squanch Games рассказал, что на старшей Series X будет таргет в 1440p60fps, а на Series S он упадёт до 1080p60fps. Потеря пикселей при этом составит 45%. То есть 1080p60fps «не бывать без понижения качества картинки».