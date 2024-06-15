Специалисты спрогнозировали победу сборной Англии в симуляторе EA Sports FC 24

На основании результатов серии матчей симулятор предсказал победу сборной Англии. В финал Евро-2024 вышли Англия и Германия, а в финальном матче победила сборная Англии со счётом 2:1. Решающий для команды гол забил капитан сборной Англии Гарри Кейн.

Футбольные симуляторы разработки ЕА регулярно используются для прогнозирования исхода игр, причём «безошибочного». В 2010 году симулятор FIFA от ЕА предсказал победу Испании, в 2014 — Германии, в 2018 — Франции, в 2022 — Аргентины.

Поэтому, может быть, что и в этот раз действительно победит Англия.