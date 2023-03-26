Спецназ по ошибке убил человека из-за ссоры игроков Call of Duty. Его семья отсудила $5 млн

Тогда, больше четырёх лет назад, в полицию поступил звонок о том, что некий вооружённый человек убил своего отца и держит в заложниках собственную семью. Спецназ приехал по адресу и окружил дом. Дверь открыл безоружный 28-летний Эндрю Финч. От него потребовали немедленно заложить руки за голову, но мужчина не сразу повиновался, и тогда его застрелили.

Позже полицейский утверждал, что открыл огонь, потому что Финч резко потянулся за пояс. Мужчина же стал жертвой непрофессионализма спецназа и нелепой ошибки. Дело в том, что до силовой операции в Call of Duty поссорились два игрока — Кейси Вайнер и Шейн Гаскилл. Последний опубликовал в сети якобы свой адрес и сказал, что Вайнер может приехать к нему на разборки. Оппонент же решил сделать по этому адресу ложный вызов полиции через знакомого. Как вы уже догадались, Гаскилл назвал адрес Финча.

В марте 2023 года совет города удовлетворил иск семьи Финча о выплате компенсации. Пострадавшие добились выплаты в размере пяти миллионов долларов. У Финча остались жена и двое детей. Вайнера приговорили к 15 месяцам тюрьмы и штрафу в 2,5 тысячи долларов. Он также не имеет права в течение двух лет запускать онлайн-игры.