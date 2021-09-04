Спекулянты взвинтили цены на обычную PlayStation 5 из-за выпуска новой урезанной модели консоли

Продавцы уже отредактировали объявления о продаже PlayStation 5 на eBay. Там написали, что это «модель первого поколения», а также, что у неё «лучшая модель радиатора». Цены на такие консоли начинаются с $1000.

Напомним, в России рекомендованная цена PS5 с дисководом составляет 49 990 рублей, а цифровой версии — 40 990 рублей.

Стоит отметить, что Sony, как и остальные компании, затрагивает дефицит полупроводников. В связи с этим компания даже начала менять дизайн плат, если верить сетевым источникам.