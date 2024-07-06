Спустя 22 года фэнтези-игра "Kien" наконец-то вышла для Game Boy Advance

Опубликовано 06 июля 2024, 09:45
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Спустя 22 года фэнтези-игра "Kien" наконец-то вышла для Game Boy AdvanceОчень долгая разработка
Итальянские программисты совершили подвиг: долгожданный фэнтезийный хак-н-слэшер "Kien" дебютировал на Game Boy Advance после 22-летнего ожидания. Изначально разработанная в 2002 году компанией AgeOfGames, "Kien" столкнулась с трудностями, когда ее первоначальный издатель отложил ее из-за финансовых проблем.
© AgeOfGames
Теперь "Kien" издается компанией incube8 Games, специализирующейся на классических консольных играх, и доступна в виде картриджа для любителей поиграть на оригинальном оборудовании Game Boy.
В эпоху процветания ретро-игр, а также инди-игр, которые часто перенимают стилистику тех времен, "Kien" выделяется не только своим затянувшимся путешествием к релизу, но и возрождением на платформе, любимой коллекционерами и любителями ретро-игр, пишут СМИ.
Теперь, заплатив 60 долларов, геймеры смогут познакомиться с этой частью игровой истории воочию.