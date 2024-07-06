Спустя 22 года фэнтези-игра "Kien" наконец-то вышла для Game Boy Advance

Теперь "Kien" издается компанией incube8 Games, специализирующейся на классических консольных играх, и доступна в виде картриджа для любителей поиграть на оригинальном оборудовании Game Boy.

В эпоху процветания ретро-игр, а также инди-игр, которые часто перенимают стилистику тех времен, "Kien" выделяется не только своим затянувшимся путешествием к релизу, но и возрождением на платформе, любимой коллекционерами и любителями ретро-игр, пишут СМИ.

Теперь, заплатив 60 долларов, геймеры смогут познакомиться с этой частью игровой истории воочию.