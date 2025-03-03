Спустя почти 25 лет по «Терминатору 2» выйдет ещё одна игра

Опубликовано 03 марта 2025, 09:451 мин.
Спустя почти 25 лет по «Терминатору 2» выйдет ещё одна играФанатам ретро-экшена
Франшиза «Терминатор» получит новую видеоигру, вдохновленную культовой второй частью фильма. Проект Bitmap Bureau, Terminator 2D: No Fate — это сайд-скроллер, выходящий 5 сентября для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Планируется также выпуск на «ретро-платформах», но подробности пока неизвестны.
© Bitmap Bureau
В No Fate игроки могут взять на себя роль Сары Коннор, Т-800 или повзрослевшего Джона Коннора. Сара выполняет задания, скрываясь от смертоносного Т-1000. Т-800 полагается на грубую силу, пробивая врагов насквозь, а Джон возглавляет сопротивление в борьбе за уничтожение Скайнет. В игре смешаны культовые сцены из фильма 1991 года с новым, оригинальным контентом и несколько концовок, что способствует реиграбельности.
Hasta la vista, baby.