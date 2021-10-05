Сразу несколько частей Battlefield продают всего за 710 рублей

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Сразу несколько частей Battlefield продают всего за 710 рублейСкидка составляет 7800 рублей!
В Steam идёт распродажа Battlefield Bundle. Цифровой сервис предлагает снижение цены до 92%! А это значит, что сборник с играми можно купить за 710 рублей вместо 8497.
В Battlefield Bundle входят: Battlefield 4 Premium Edition, Battlefield 1 Revolution Edition, Battlefield V Definitive Edition. Каждая из этих игр по отдельности стоит 2500-3500 вне акции. Но при покупке в сборнике выгода составляет 7800 рублей. Сколько продлится распродажа бандла неясно, но каждая из игр будет продаваться со скидкой до 18 октября.
Также в Steam проходит недельная акция — до 11 октября можно купить со скидками различные игры. Например, Heavy Rain, игра в жанре интерактивного кинематографа, будет стоить 391 рубль вместо 782 до 11 октября. Симулятор зоопарка Planet Zoo оценён в 640 рублей вместо 1600. Все остальные предложения можно посмотреть по этой ссылке.