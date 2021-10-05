Сразу несколько частей Battlefield продают всего за 710 рублей

В Battlefield Bundle входят: Battlefield 4 Premium Edition, Battlefield 1 Revolution Edition, Battlefield V Definitive Edition. Каждая из этих игр по отдельности стоит 2500-3500 вне акции. Но при покупке в сборнике выгода составляет 7800 рублей. Сколько продлится распродажа бандла неясно, но каждая из игр будет продаваться со скидкой до 18 октября.