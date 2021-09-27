Сразу пять игр для Android-смартфонов стали бесплатными

Одной из таких игр стала Ball Reach. Это трехмерная игра с катящимся мячом. Игрокам необходимо балансировать мячом так, чтобы он не падал вниз. Скачать игру можно перейдя по этой ссылке.

Также бесплатно раздают детскую игру, посвященную “Свинке Пеппе” — Peppa Pig: Theme Park. В самой игре 8 мини-игр с участием “Пеппы” и членов ее семьи. В обычное время игру продают за 229 рублей, но сейчас ее сделали бесплатной. Установить ее можно перейдя по этой ссылке.

Бесплатно можно скачать хардкорный платформер с более 90 уровнями — Retro Pixel, аркадную игру Spikes Are the Enemy и головоломку 2048 Puzzle Game.