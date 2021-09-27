Сразу пять игр для Android-смартфонов стали бесплатными

Игры
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Сразу пять игр для Android-смартфонов стали бесплатнымиОт детских игр до хардкорных платформеров
Бесплатные раздачи игр бывают не только в Steam, Epic Games, но и в магазинах приложений для смартфонов. Так, в Google Play сейчас можно ухватить сразу пять игр со 100% скидкой.
Одной из таких игр стала Ball Reach. Это трехмерная игра с катящимся мячом. Игрокам необходимо балансировать мячом так, чтобы он не падал вниз. Скачать игру можно перейдя по этой ссылке.
Также бесплатно раздают детскую игру, посвященную “Свинке Пеппе” — Peppa Pig: Theme Park. В самой игре 8 мини-игр с участием “Пеппы” и членов ее семьи. В обычное время игру продают за 229 рублей, но сейчас ее сделали бесплатной. Установить ее можно перейдя по этой ссылке.
Бесплатно можно скачать хардкорный платформер с более 90 уровнями — Retro Pixel, аркадную игру Spikes Are the Enemy и головоломку 2048 Puzzle Game.