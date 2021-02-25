Сразу пять мобильных игр для Android стали бесплатными

Бесплатно можно установить постапокалиптическую ролевую игру Hero Z. В обычное время ее продают за 179 рублей.

Со 100% скидкой можно также скачать многопользовательскую аркадную игру Galaxy Attack: Alien Shooter (Premium).

Также бесплатной стал экшен про сражение с зомби Walking Dead Mad Horde:Endless TD Zombie Shooter, ролевая игра Evertale и Heroes Legend - Epic Fantasy RPG.

Напомним, что в онлайн-магазине Microsoft все еще проходит распродажа игр для фирменной консоли Xbox. В ее рамках со скидками до 75% можно приобрести Battlefield V, Need for Speed Heat и прочие тайтлы. Закончится она 1 марта.