Игры
Сегодня в 15:44
Сразу пять мобильных игр для Android стали бесплатными
Ролевые и многопользовательские игры, а также шутеры
Google Play запустил бесплатную раздачу сразу нескольких мобильных игр для Android . Так, со 100% скидкой предлагаются как ролевые игры, так и экшены.
Бесплатно можно установить постапокалиптическую ролевую игру Hero Z. В обычное время ее продают за 179 рублей.
Со 100% скидкой можно также скачать многопользовательскую аркадную игру Galaxy Attack: Alien Shooter (Premium).
Также бесплатной стал экшен про сражение с зомби Walking Dead Mad Horde:Endless TD Zombie Shooter, ролевая игра Evertale и Heroes Legend - Epic Fantasy RPG.
Напомним, что в онлайн-магазине Microsoft все еще проходит распродажа игр для фирменной консоли Xbox. В ее рамках со скидками до 75% можно приобрести Battlefield V, Need for Speed Heat и прочие тайтлы. Закончится она 1 марта.