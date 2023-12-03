США в ядерном пепле: трейлер сериала по классической игре Fallout

США в ядерном пепле: трейлер сериала по классической игре FalloutОсталось дождаться апреля
2024 год обещает нам приключения в пустошах, охотников за головами и других монстров, которых вы могли видеть в игре Fallout. Долгожданный сериал, взявший за основу любимую многими ролевую франшизу, представил первый трейлер, предлагая заглянуть в постапокалиптический мир через 200 лет после ядерного взрыва во вселенной игры.
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Сериал обещает сочетание захватывающего сюжета, эстетики ретро-футуризма и черного юмора, характерного для игр, с Эллой Пурнелл в роли Люси, обитательницы убежища, отправившейся в пустошь.
Трейлер (который вы можете просмотреть в источнике) демонстрирует встречи с колоритными персонажами, включая Уолтона Гоггинса в роли гуля (разумные зомби) охотника за головами и Аарона Мотена в роли члена Братства Стали.
С монстрами, ретрофутуристическим настроением и верным псом-компаньоном Fallout остается верным своим игровым корням, прокладывая свой путь на Prime Video. Поклонники могут отметить в календаре 12 апреля 2024 года, когда сериал выйдет.