США в ядерном пепле: трейлер сериала по классической игре Fallout

Сериал обещает сочетание захватывающего сюжета, эстетики ретро-футуризма и черного юмора, характерного для игр, с Эллой Пурнелл в роли Люси, обитательницы убежища, отправившейся в пустошь.

Трейлер (который вы можете просмотреть в источнике) демонстрирует встречи с колоритными персонажами, включая Уолтона Гоггинса в роли гуля (разумные зомби) охотника за головами и Аарона Мотена в роли члена Братства Стали.

С монстрами, ретрофутуристическим настроением и верным псом-компаньоном Fallout остается верным своим игровым корням, прокладывая свой путь на Prime Video. Поклонники могут отметить в календаре 12 апреля 2024 года, когда сериал выйдет.