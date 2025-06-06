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Опубликовано 06 июня 2025, 10:14
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Стала известна цена ремонта Switch 2: экран — $108, USB-C — $69, матплата — почти $200

В целом — терпимо
Nintendo раскрыла стоимость ремонта Switch 2. Цены опубликованы на японском сайте компании и дают представление о наиболее уязвимых и дорогих в обслуживании элементах устройства.
Стала известна цена ремонта Switch 2: экран — $108, USB-C — $69, матплата — почти $200
© Ferra

Самой затратной оказалась замена материнской платы — 27 500 йен (примерно $192). Такая операция потребуется в случае серьёзных сбоев: устройство не включается, не заряжается, зависает или не читает картриджи.

Замена дисплея с сенсорной панелью стоит 15 400 йен (около $108). Такой ремонт может потребоваться при повреждении экрана — одна из самых частых проблем у портативных устройств.

Стоимость других ремонтных работ:

  • Замена порта USB-C — 9900 йен (примерно $69)
  • Слот для картриджей — 9900 йен
  • Аккумулятор — также 9900 йен
  • Замена динамиков, слота microSD или аудиоразъёма — 7150 йен (около $50)

Nintendo подчёркивает, что цены актуальны для Японии и могут отличаться в других странах. Тем не менее, они дают чёткое представление о том, чего ожидать при возможной поломке.

Источник:Gizmochina
Автор:Булат Кармак
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