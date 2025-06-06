Стала известна цена ремонта Switch 2: экран — $108, USB-C — $69, матплата — почти $200

Самой затратной оказалась замена материнской платы — 27 500 йен (примерно $192). Такая операция потребуется в случае серьёзных сбоев: устройство не включается, не заряжается, зависает или не читает картриджи.

Замена дисплея с сенсорной панелью стоит 15 400 йен (около $108). Такой ремонт может потребоваться при повреждении экрана — одна из самых частых проблем у портативных устройств.

Стоимость других ремонтных работ:

Замена порта USB-C — 9900 йен (примерно $69)

Слот для картриджей — 9900 йен

Аккумулятор — также 9900 йен

Замена динамиков, слота microSD или аудиоразъёма — 7150 йен (около $50)

Nintendo подчёркивает, что цены актуальны для Японии и могут отличаться в других странах. Тем не менее, они дают чёткое представление о том, чего ожидать при возможной поломке.