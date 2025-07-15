Стали известны европейские цены портативной консоли ROG Xbox Ally — от €599 до €899

Базовая модель получит процессор AMD Ryzen Z2 A, 16 ГБ LPDDR5X и 512 ГБ SSD. В топовой версии установлен более мощный чип Ryzen AI Z2 Extreme, 24 ГБ ОЗУ LPDDR5X-8000 и 1 ТБ SSD.

Обе модели оснащены 7-дюймовым FullHD дисплеем с частотой 120 Гц и яркостью до 500 нит. Для хранения игр предусмотрен слот microSD и стандартный 3,5 мм разъём для наушников.