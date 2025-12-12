Стали известны характеристики консоли Anbernic RG 477V, напоминающей Game Boy

Устройство получило 4,7-дюймовый экран с высокой частотой обновления 120 Гц и процессор Dimensity 8300. Консоль будет выпускаться в двух вариантах: с 8 или 12 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной памяти.

Особенности включают увеличенный аккумулятор на 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки, новые джойстики «поточнее», беспроводные модули Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, а также Android 14.

Несмотря на известную «внутрянку», окончательная цена устройства пока не объявлена.