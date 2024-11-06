Игры
Опубликовано 06 ноября 2024, 21:45
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Стало известно, какие игры покупали россияне в 2024 году для PlayStation и Xbox

M. Видео-Эльдорадо представила топ самых продаваемых игр
M. Видео-Эльдорадо опубликовал список самых продаваемых игр за первые 10 месяцев 2024 года, показывая предпочтения владельцев PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.
Стало известно, какие игры покупали россияне в 2024 году для PlayStation и Xbox
© Ferra

Среди владельцев PlayStation популярны классические игры Grand Theft Auto V и The Witcher 3: Wild Hunt. Поклонники файтингов отдают предпочтение Mortal Kombat. Эксклюзивы Sony, такие как Marvel’s Spider-Man 2 и God of War, попали в список за свою графику и геймплей.

Пользователи Xbox предпочитают проверенные временем хиты. В топе продаж Mortal Kombat 1, Gears Tactics и Diablo IV. Игры с большими мирами, как Hogwarts Legacy и Red Dead Redemption 2, также всё ещё популярны.

Для игроков Nintendo Switch предпочтительны игры, подходящие для семьи. Платформеры Kirby’s Return to Dream Land и Disney Illusion Island пользуются спросом, а The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom предлагает приключения в открытом мире. Новинка Super Mario Bros. Wonder сочетает «ностальгию и инновации».

Источник:М.Видео
Автор:Максим Многословный
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