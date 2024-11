Стало известно, какие игры покупали россияне в 2024 году для PlayStation и Xbox

Среди владельцев PlayStation популярны классические игры Grand Theft Auto V и The Witcher 3: Wild Hunt. Поклонники файтингов отдают предпочтение Mortal Kombat. Эксклюзивы Sony, такие как Marvel’s Spider-Man 2 и God of War, попали в список за свою графику и геймплей.

Пользователи Xbox предпочитают проверенные временем хиты. В топе продаж Mortal Kombat 1, Gears Tactics и Diablo IV. Игры с большими мирами, как Hogwarts Legacy и Red Dead Redemption 2, также всё ещё популярны.

Для игроков Nintendo Switch предпочтительны игры, подходящие для семьи. Платформеры Kirby’s Return to Dream Land и Disney Illusion Island пользуются спросом, а The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom предлагает приключения в открытом мире. Новинка Super Mario Bros. Wonder сочетает «ностальгию и инновации».