Стало известно об ограничениях облачной «приставки» Google на старте

Представители Google рассказали, что дополнительные функции и улучшения сервис будет получать постепенно. Так первую игру с поддержкой Stream Connect, то есть мультиплеера, стоит ждать только к концу года. Опции State Share, позволяющая делиться «сохранениями» игры, и Crowd Play, дающая зрителям возможность подключаться к мультиплеерным матчам стримеров, появятся к 2020 году.

Также на старте платформы игроки не смогут делиться играми с другими пользователями (семейный обмен) и покупать тайтлы через браузер. Кроме того, не будет поддержки 4K и HDR на компьютерах.

Напомним, релиз Google Stadia состоится 19 ноября в США, Канаде и Европе. О дате запуска сервиса в России, информации нет.