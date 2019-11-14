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Стало известно об ограничениях облачной «приставки» Google на старте
19 ноября запустят «скелет» сервиса
Скоро состоится запуск облачного игрового сервиса Google Stadia. Недавно его разработчики провели сессию вопросов и ответов на Reddit. Из неё стало известно кое-что любопытное и разочаровывающее.
Представители Google рассказали, что дополнительные функции и улучшения сервис будет получать постепенно. Так первую игру с поддержкой Stream Connect, то есть мультиплеера, стоит ждать только к концу года. Опции State Share, позволяющая делиться «сохранениями» игры, и Crowd Play, дающая зрителям возможность подключаться к мультиплеерным матчам стримеров, появятся к 2020 году.
Также на старте платформы игроки не смогут делиться играми с другими пользователями (семейный обмен) и покупать тайтлы через браузер. Кроме того, не будет поддержки 4K и HDR на компьютерах.
Напомним, релиз Google Stadia состоится 19 ноября в США, Канаде и Европе. О дате запуска сервиса в России, информации нет.