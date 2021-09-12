Стало известно, в каких компьютерных играх люди матерятся чаще всего

На каждую игру исследователи отвели 15 минут. В итоге им пришлось отсмотреть 25 часов стримов. Это исследование показало, что больше всего люди матерятся в Rainbow Six Siege — около 584 раз в час. За игрой следуют FIFA 21 (552 ругательства в час) и Call of Duty: Warzone (484 ругательства в час). Ниже можно увидеть весь список: