Станок Call Of Duty дал трещину: Modern Warfare и Black Ops не будут чередоваться

Ранее четыре релиза шли подряд: Modern Warfare II (2022), Modern Warfare III (2023), Black Ops 6 (2024) и Black Ops 7 (2025).

Black Ops 7, вышедший в ноябре, получил смешанные отзывы и разочаровал игроков в Европе. Старший продюсер Treyarch Йейл Миллер ранее выражал опасение, что Black Ops 6 и 7 могут показаться “слишком похожими”.

Activision заявляет, что теперь будет сосредоточена на «значимых инновациях, а не на мелких улучшениях». Компания пока не раскрывает подробности.