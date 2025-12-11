Станок Call Of Duty дал трещину: Modern Warfare и Black Ops не будут чередоваться

Опубликовано 11 декабря 2025, 21:451 мин.
Станок Call Of Duty дал трещину: Modern Warfare и Black Ops не будут чередоватьсяActivision больше не будет выпускать Modern Warfare и Black Ops подряд
Call Of Duty Modern Warfare и Black Ops перестанут чередоваться. Activision объявила, что в будущем игры Call of Duty больше не будут выходить подряд в сериях Modern Warfare и Black Ops. Компания хочет, чтобы каждый новый выпуск предлагал «совершенно уникальный опыт».
Ранее четыре релиза шли подряд: Modern Warfare II (2022), Modern Warfare III (2023), Black Ops 6 (2024) и Black Ops 7 (2025).
Black Ops 7, вышедший в ноябре, получил смешанные отзывы и разочаровал игроков в Европе. Старший продюсер Treyarch Йейл Миллер ранее выражал опасение, что Black Ops 6 и 7 могут показаться “слишком похожими”.
Activision заявляет, что теперь будет сосредоточена на «значимых инновациях, а не на мелких улучшениях». Компания пока не раскрывает подробности.