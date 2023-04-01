Стартовал бета-тест Counter-Strike 2. В неё допустили уже 5 тысяч игроков

17:58, 01 апреля 2023
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Стартовал бета-тест Counter-Strike 2. В неё допустили уже 5 тысяч игроковНо это меньшая часть учётных записей
В преддверии летнего релиза онлайн-шутера Counter-Strike 2 компания Valve открыла доступ к бета-тестированию для 4,9 тысяч аккаунтов.
Фото: Win.gg
Это порядка 3% от общего числа учётных записей, отслеживаемых агентством Leetify, которое ведёт статистику игры. Ещё 178 тысяч геймеров остались без доступа к бете.
Релиз CS2, бесплатного обновления для CS:GO, должен состояться летом. Игра получит улучшенную графику, тщательно переработанную систему тикрейта (частоты, с которой сервер посекундно обновляет данные об игре), более реалистичное поведение дымов от гранат и многое другое.