Стартовал бета-тест Counter-Strike 2. В неё допустили уже 5 тысяч игроков

Это порядка 3% от общего числа учётных записей, отслеживаемых агентством Leetify, которое ведёт статистику игры. Ещё 178 тысяч геймеров остались без доступа к бете.

Релиз CS2, бесплатного обновления для CS:GO, должен состояться летом. Игра получит улучшенную графику, тщательно переработанную систему тикрейта (частоты, с которой сервер посекундно обновляет данные об игре), более реалистичное поведение дымов от гранат и многое другое.