Стартовала бесплатная раздача дополнения для World of Tanks с премиум-танком

В обычное время дополнение стоит 1358,99 рублей. Сейчас же его можно забрать за 0 рублей. Акция продлится до 22 мая 20:00 по московскому времени. Для запуска DLC требуется Steam-версия World of Tanks.

Ключевая особенность дополнения Lightweight Fighter — Cromwell B. Этот знаменитый танк принимал участие во множестве сражений. Он быстр, а его пушка может переломить ход битвы. Помимо этого, в дополнение входят слот в Ангаре, 100%-й экипаж (командир с навыком «Шестое чувство»), 700 000 кредитов, три демонтажных набора.

На другие дополнения в магазине сейчас действует скидка.