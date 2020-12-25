Стартовала бесплатная раздача готической ролевой игры Darkest Dungeon

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Darkest Dungeon в обычное время стоит 449 рублей. Это сложный пошаговый ролевой roguelike с готической атмосферой. В игре приключения персонажей влияют на их психическое здоровье. При этом игроку придётся возглавить отряд героев и провести их «по жутким лесам, опустевшим заповедникам, обрушенным склепам».

Какая игра будет следующей в бесплатной раздаче, пока неизвестно.