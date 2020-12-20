Стартовала бесплатная раздача игры про выживание после крушения самолёта

В обычное время игра стоит 649 рублей. Но сейчас её можно скачать, не потратив ни копейки. Игровой процесс The Long Dark сосредоточен на выживании и исследовании. Игрокам придётся принимать самостоятельные решения и путешествовать по ледяной пустоши, которая пережила геомагнитную катастрофу. В The Long Dark есть четыре различных режима сложности.

Раздача происходит в рамках праздничной распродажи Epic Games Store. В 19:00, то есть почти через 3 часа, станет доступна следующая бесплатная игра, но пока мы не знаем, какая.