Игры
Сегодня 16:27
Стартовала бесплатная раздача игры Watch Dogs
И ещё одной
В цифровом магазине Epic Games Store стартовала бесплатная раздача игры Watch Dogs. Продлится акция до 26 марта.
В обычное время игра стоит 1499 рублей. Теперь её можно без оплаты активировать на своём аккаунте.
Watch Dogs повествует о мире, в котором увеличивается использование технологий. Операционная система контролирует город в США. Главный герой игры — высококвалифицированный хакер. Геймплей сосредоточен на способностях игрока взламывать электронные устройства, а также получать информацию. В Metacritic Watch Dogs оценена на 77-80 баллов из 100.
Помимо неё в Epic Games Store отдают бесплатно инди-игру The Stanley Parable. Она представляет собой визуальный роман, и также была высоко оценена критиками.