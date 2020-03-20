Стартовала бесплатная раздача игры Watch Dogs

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Watch Dogs повествует о мире, в котором увеличивается использование технологий. Операционная система контролирует город в США. Главный герой игры — высококвалифицированный хакер. Геймплей сосредоточен на способностях игрока взламывать электронные устройства, а также получать информацию. В Metacritic Watch Dogs оценена на 77-80 баллов из 100.

Помимо неё в Epic Games Store отдают бесплатно инди-игру The Stanley Parable. Она представляет собой визуальный роман, и также была высоко оценена критиками.