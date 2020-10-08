Стартовала бесплатная раздача сетевого шутера про масштабные сражения во Вьетнаме

Abzu, которая в обычное время стоит 419 рублей, позволяет выполнять трюки под водой, открывать уникальные виды морских существ и взаимодействовать с ними. Игра, скорее, расслабляющая, чем захватывающая.

А вот шутер Rising Storm 2: Vietnam позволяет проводить матчи на 64 игрока, имеет в распоряжении более 20 карт, более 50 видов оружия, четыре вертолёта, мины, ловушки и туннели. В обычное время игра стоит 699 рублей, а до 15 октября она будет бесплатной.