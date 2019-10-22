Игры
Сегодня 21:09
Стартовала крупная распродажа игр с женщинами в главной роли
Среди них, конечно, Tomb Raider
Сервис по продаже цифровых копий компьютерных игр Humble Bundle запустил специальную распродажу в поддержку женщин. Скидки получили игры, в которых главными героями выступают девушки.
Феминистическая распродажа зацепила и недавно вышедший шутер Control. Правда, обойдётся он всё равно не в самую маленькую сумму — в 2864 рубля.
Хорошую скидку в 35% получила игра Wolfenstein: Youngblood — можно купить за 844 рубля. Игра про известную искательницу приключений Лару Крофт Shadow of the Tomb Raider теперь стоит 987 рублей (-67%).
Life is Strange получила огромную скидку в 80%, и урвать её можно за 255 рублей.
Все игры, участвующие в распродаже, можно посмотреть здесь. Продлится она до 28 октября.
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