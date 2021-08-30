Стартовала осенняя распродажа игр для PlayStation

Игры
Сегодня в 14:40
Стартовала осенняя распродажа игр для PlayStationДо 12 сентября
Команда PlayStation объявила о начале ежегодной распродажи. Скидки на игры могут достигать 50%.
Акция продлится с 30 августа по 12 сентября 2021 года. Скидки будут действовать в розничных магазинах партнёров PlayStation.
Например, «Marvel Человек-паук» в издании «Игра года» для PS4 можно купить за 2899 рублей.
Ролевую игру в жанре тёмного фэнтези Demon’s Souls для PS5 оценили в 4999 рублей. God of War для PS4 стоит 999 рублей.
Помимо этого на распродаже предлагаются:
- Nioh Collection (PS5) — 4999 рублей;
- Bloodborne (PS4) — 999 рублей;
- Detroit: Стать человеком (PS4) — 1499 рублей;
- Horizon Zero Dawn. Complete Edition (PS4) — 749 рублей;
- Одни из нас. Обновлённая версия (PS4) — 999 рублей.