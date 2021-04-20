Игры
Сегодня в 18:06
Стартовала распродажа игр для компьютеров и консолей Xbox
Есть в списке и Resident Evil
Microsoft запустила распродажу игр для компьютеров и консолей Xbox. Некоторые предложения доступны для пользователей с приобретённой подпиской Xbox Live Gold.
Resident Evil 2, например, предлагают с 60-процентной скидкой за $14 (да, в магазине Microsoft цены указываются в долларах). Resident Evil 3 получила снижение цены с $60 до $20.
Call of Duty: Black Ops Cold War продаётся со скидкой только пользователям со статусом Gold. Стоит она $39 вместо $60.
Набор, включающий Far Cry 4 и Far Cry Primal, тоже будет стоить дешёво для обладателей Xbox Live Gold. Цена снижена с $70 до $28.
Все предложения от Microsoft можно посмотреть на сайте компании в разделе «Скидки».