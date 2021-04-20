Стартовала распродажа игр для компьютеров и консолей Xbox

Call of Duty: Black Ops Cold War продаётся со скидкой только пользователям со статусом Gold. Стоит она $39 вместо $60.

Набор, включающий Far Cry 4 и Far Cry Primal, тоже будет стоить дешёво для обладателей Xbox Live Gold. Цена снижена с $70 до $28.