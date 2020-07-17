Стартовала распродажа игр по вселенной Warhammer

Бесплатная раздача продолжится до 19 июля 16:00 по московскому времени. Игра 1999 года рассказывает о борьбе эльдар с Империумом и тиранидами.

Вся распродажа серии Warhammer продлится до 20 июля (тоже до 16:00). Например, Action/RPG Warhammer Chaosbane можно приобрести за 419 рублей вместо 1199.