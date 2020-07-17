Игры
Вчера 21:46
Стартовала распродажа игр по вселенной Warhammer
До 20 июля
В сервисе цифровой дистрибуции GOG стартовала распродажа игр по вселенной Warhammer. Пошаговую стратегию Warhammer 40,000: Rites of War можно даже забрать бесплатно.
Бесплатная раздача продолжится до 19 июля 16:00 по московскому времени. Игра 1999 года рассказывает о борьбе эльдар с Империумом и тиранидами.
Вся распродажа серии Warhammer продлится до 20 июля (тоже до 16:00). Например, Action/RPG Warhammer Chaosbane можно приобрести за 419 рублей вместо 1199.
Шутер Space Hulk: Deathwing - Enhanced Edition продаётся за 369 рублей вместо 1099. Стратегию Battlefleet Gothic: Armada можно и вовсе купить за 179 рублей вместо 699.
Остальные предложения акции со скидками до 75% можно посмотреть по этой ссылке.