Игры
Сегодня 21:19
Стартовала распродажа игр серий Quake и DOOM
До 11 августа
В Steam стартовала распродажа игр серий Quake, DOOM и других от Bethesda. Акция приурочена к мероприятию QuakeCon.
Распродажа продлится до 11 августа, 20:00 по московскому времени. В её рамках предлагается специальный сборник QuakeCon 2020 Bundle. В него входят DOOM Eternal, Fallout 76, RAGE 2 и Wolfenstein: Youngblood. Четыре игры стоят всего 2292 рубля.
На распродаже также можно будет купить Quake Collection. В сборник включили Quake, Quake II, Quake II Mission Pack: Ground Zero, Quake II Mission Pack: The Reckoning, Quake III Arena, Quake Mission Pack 1 и Quake Mission Pack 2.
С остальными предложениями акции можно ознакомиться по этой ссылке.