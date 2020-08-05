Стартовала распродажа игр серий Quake и DOOM

Распродажа продлится до 11 августа, 20:00 по московскому времени. В её рамках предлагается специальный сборник QuakeCon 2020 Bundle. В него входят DOOM Eternal, Fallout 76, RAGE 2 и Wolfenstein: Youngblood. Четыре игры стоят всего 2292 рубля.