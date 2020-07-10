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Стартовала распродажа игр серии Resident Evil и других «ужастиков»
Продлится ещё шесть дней
В Humble Bundle стартовала распродажа игр серии Resident Evil и других «ужастиков». Со скидками можно найти и свежие ремейки игр Resident Evil.
Полюбившийся пользователям и критикам Resident Evil 2 2019 года можно купить с 50-процентной скидкой — за 800 рублей вместо 1600.
Ещё более свежий ремейк Resident Evil 3 продают за 1319 рублей вместо 1999.
Помимо игр знаменитой серии на распродаже можно найти стелс-хоррор по вселенной «Чужого» — Alien: Isolation. Игра получила 75-процентную скидку и стоит теперь 705 рублей вместо 2822.
Не обошлась распродажа и без Dying Light. Симулятор выживания в мире зомби можно купить за 408 рублей вместо 1199.
Остальные предложения акции можно посмотреть по этой ссылке. Распродажа продлится ещё шесть дней.