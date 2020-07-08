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Сегодня 17:01
Стартовала распродажа хитов для PlayStation
FarCry 3 отдают за 200 рублей
В PlayStation Store стартовала распродажа хитов для консоли. Скидки достигают 90%.
В распродаже участвует хит God of War. Он получил не такую большую скидку, но 300 рублей сэкономить всё-таки можно.
С уже более существенной скидкой предлагают Marvel's Человек-паук. Его можно купить за 1299 рублей вместо 2599.
Assassin's Creed Odyssey предлагают с 70-процентной скидкой за 1199 рублей вместо 3999. На распродаже можно найти и другие игры серии.
Знаменитый шутер Far Cry 3 можно урвать за каких-то 199 рублей вместо 1999 в издании Classic Edition.
Новую Star Wars Jedi: Fallen Order в издании Deluxe предлагают за 2799 рублей вместо 4999.
Остальные предложения акции, которая завершится 23 июля в 02:00 по московскому времени, можно посмотреть по этой ссылке.