Игры
Сегодня 19:49
Стартовала распродажа хитов PlayStation
До 1 октября
В PlayStation Store начались сразу две распродажи. Одна из них особенно выгодна подписчикам PlayStation Plus, которые получили дополнительные скидки на хиты консоли.
Акции продлятся до 1 октября 01:59 по московскому времени. На распродаже с дополнительными скидками можно найти, например, Red Dead Redemption 2. Игра стоит теперь 2839 рублей вместо 3999, а для подписчиков PS Plus ещё меньше — 1679 рублей.
Metro Exodus можно купить за 919 рублей.
Mortal Kombat 11 с обычной скидкой стоит 2399 рублей, а с дополнительной — около 1800 рублей.
Также на распродаже можно посмотреть Assassin's Creed Odyssey, Star Wars Jedi: Fallen Order и GTA V. Вторая распродажа — «Игры до 1500 рублей» — доступна по этой ссылке.