Стартовала распродажа хитов PlayStation

Акции продлятся до 1 октября 01:59 по московскому времени. На распродаже с дополнительными скидками можно найти, например, Red Dead Redemption 2. Игра стоит теперь 2839 рублей вместо 3999, а для подписчиков PS Plus ещё меньше — 1679 рублей.