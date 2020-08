Стартовала распродажа коллекционного сборника игр с Dishonored и Prey

В Steam сборник Arkane 20th Anniversary Bundle предлагают с 75-процентной скидкой за 843 рубля. После окончания распродажи комплект будет стоить 3315 рублей. В сборник входят игры: Dishonored 2, Dishonored: Death of the Outsider, Prey, Arx Fatalis, Dark Messiah of Might & Magic.