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Стартовала распродажа переиздания Resident Evil 2 и других игр для PlayStation
До 2 июля
В PlayStation Store стартовала распродажа переиздания Resident Evil 2 и других игр для консоли.
В целом, акция посвящена ремастерам и ретро-играм. Продлится она до 2 июля.
Resident Evil 2 2019 года в делюкс-издании получила скидку 60% и теперь стоит 1159 рублей вместо 2899.
Переиздание Dark Souls: Remastered оценено в 899 рублей вместо 2599 (скидка 65%).
Batman: Коллекция Аркхема, которая включает в себя финальные версии игр из трилогии от Rocksteady и дополнительный контент, стоит 1154 рублей вместо 3499.
Обновлённые версии Assassin’s Creed 2, Assassin’s Creed Братство Крови и Assassin’s Creed Откровения, а также все DLC к этим играм, в издании Assassin's Creed The Ezio Collection можно купить за 1079 рублей вместо 2999.
Остальные предложения акции можно посмотреть по этой ссылке.