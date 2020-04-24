ferra.ru
Игры
Вчера 18:14

Стартовала распродажа Resident Evil и других японских игр для PlayStation

До 9 мая
Стартовала распродажа Resident Evil и других японских игр для PlayStation. Скидки достигают 70%.

Игры можно купить в PlayStation Store. Распродажа посвящена «хитам Японии». В рамках акции можно найти игры серии Resident Evil. Например, прошлогодняя Resident Evil 2 Deluxe Edition оценена в 1499 рублей вместо 2899.

Также на распродаже можно найти Dark Souls III. Её можно купить всего за 899 рублей вместо 3999.

Devil May Cry 5 со 100 000 красных сфер продаётся за 1499 рублей вместо 2899.

В акции участвуют и игры серии Yakuza. Например, Yakuza 5 Remastered оценена в 1199 рублей вместо 1499.

Yakuza Kiwami

Остальные предложения распродажи можно посмотреть по этой ссылке. Акция продлится до 9 мая.

Останови меня!