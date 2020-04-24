Игры
Вчера 18:14
Стартовала распродажа Resident Evil и других японских игр для PlayStation
До 9 мая
Стартовала распродажа Resident Evil и других японских игр для PlayStation. Скидки достигают 70%.
Игры можно купить в PlayStation Store. Распродажа посвящена «хитам Японии». В рамках акции можно найти игры серии Resident Evil. Например, прошлогодняя Resident Evil 2 Deluxe Edition оценена в 1499 рублей вместо 2899.
Также на распродаже можно найти Dark Souls III. Её можно купить всего за 899 рублей вместо 3999.
Devil May Cry 5 со 100 000 красных сфер продаётся за 1499 рублей вместо 2899.
В акции участвуют и игры серии Yakuza. Например, Yakuza 5 Remastered оценена в 1199 рублей вместо 1499.
Yakuza Kiwami
Остальные предложения распродажи можно посмотреть по этой ссылке. Акция продлится до 9 мая.