Стартовала распродажа Warcraft, Diablo и других лучших классических игр

Diablo + Hellfire, в которую можно играть вместе командой до четырёх человек, стоит теперь 389 рублей.

Участвует в акции и сборник Warcraft I & II, включающий в себя две классические стратегии в реальном времени — Warcraft: Orcs and Humans и Warcraft II Battle.net Edition с оригинальной Tides of Darkness и дополнением Beyond the Dark Portal. Стоит он 599 рублей. Игры можно купить со скидкой и по отдельности.

С хорошей 70-процентной скидкой предлагается Neverwinter Nights: Enhanced Edition. Neverwinter Nights — это ролевая игра, действие которой разворачивается в фэнтезийном мире Forgotten Realms, общем с Dungeons & Dragons. Её можно купить за 129 рублей.

Распродажа продлится ещё неделю. Все скидки можно посмотреть по этой ссылке.