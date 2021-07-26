Стартовала распродажа Warcraft, Diablo и других лучших классических игр

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Стартовала распродажа Warcraft, Diablo и других лучших классических игрВ GOG
Цифровой магазин GOG объявил распродажу «вечной классики». Со скидками до 86% можно купить Warcraft, Diablo, Blade Runner и многое другое.
Diablo + Hellfire, в которую можно играть вместе командой до четырёх человек, стоит теперь 389 рублей.
Участвует в акции и сборник Warcraft I & II, включающий в себя две классические стратегии в реальном времени — Warcraft: Orcs and Humans и Warcraft II Battle.net Edition с оригинальной Tides of Darkness и дополнением Beyond the Dark Portal. Стоит он 599 рублей. Игры можно купить со скидкой и по отдельности.
С хорошей 70-процентной скидкой предлагается Neverwinter Nights: Enhanced Edition. Neverwinter Nights — это ролевая игра, действие которой разворачивается в фэнтезийном мире Forgotten Realms, общем с Dungeons & Dragons. Её можно купить за 129 рублей.
Распродажа продлится ещё неделю. Все скидки можно посмотреть по этой ссылке.