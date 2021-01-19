Игры
Сегодня 18:54
Стартовала «тотальная распродажа» игр для Xbox
Много предложений
В Microsoft Store началась «тотальная» распродажа игр и загружаемого контента для Xbox и ПК. Доступны в основном комплекты с наборами игр или сезонные пропуски.
FIFA 21 оценена в $29,99 (да, все цены в Microsoft Store указаны в долларах). Раньше игра стоила $59,99.
GTA V с картой «Мегалодон» стоит $35,99 с учётом Xbox Live Gold вместо $89,99.
Новейшая UFC 4 оценена в $29,99 вместо $59.99.
Например, HITMAN 2 — Набор дополнений стоит и вовсе $10.
Посмотреть все предложения акции можно по этой ссылке на сайте Microsoft Store. Отмечается, что некоторые предложений станут неактуальными уже через неделю.