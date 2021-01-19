Стартовала «тотальная распродажа» игр для Xbox

GTA V с картой «Мегалодон» стоит $35,99 с учётом Xbox Live Gold вместо $89,99.

Новейшая UFC 4 оценена в $29,99 вместо $59.99.

Например, HITMAN 2 — Набор дополнений стоит и вовсе $10.

Посмотреть все предложения акции можно по этой ссылке на сайте Microsoft Store. Отмечается, что некоторые предложений станут неактуальными уже через неделю.