Старые геймпады от GameCube оснастили Bluetooth и поддержкой Android: и вы сможете

Этот набор, доступный для предварительного заказа уже сейчас и поступающий в продажу 25 сентября, создан для модернизации классических геймпадов GameCube без необходимости сложных «махинаций».

Хотя существуют адаптеры, позволяющие проводным контроллерам GameCube работать с Switch, мод-комплект от 8BitDo устраняет эти ограничения, обеспечивая прямое беспроводное подключение по Bluetooth. Процесс установки заключается в простой замене старой печатной платы контроллера на новую.