Старые геймпады от GameCube оснастили Bluetooth и поддержкой Android: и вы сможете

Опубликовано 16 сентября 2024, 10:301 мин.
Старые геймпады от GameCube оснастили Bluetooth и поддержкой Android: и вы сможетеНаучились переделывать под современные системы
8BitDo представила набор для модификации старых контроллеров GameCube в беспроводные Bluetooth-устройства, совместимые с Nintendo Switch и Android. Стоимость? 26 долларов.
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Этот набор, доступный для предварительного заказа уже сейчас и поступающий в продажу 25 сентября, создан для модернизации классических геймпадов GameCube без необходимости сложных «махинаций».
Хотя существуют адаптеры, позволяющие проводным контроллерам GameCube работать с Switch, мод-комплект от 8BitDo устраняет эти ограничения, обеспечивая прямое беспроводное подключение по Bluetooth. Процесс установки заключается в простой замене старой печатной платы контроллера на новую.